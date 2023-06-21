BIST 5.193
DOLAR 23,55
EURO 25,80
ALTIN 1.459,28
DÜNYA

İntihar girişimi böyle engellendi! Film sahnelerini aratmayan operasyon

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Singapur’da pazar günü, bir apartmanda balkon kirişine çıkarak intihar girişiminde bulunan 74 yaşındaki bir kadını engellemek için özel kuvvet ekipleri operasyon düzenledi. 

Singapur Sivil Savunma Kuvvetleri (SCDF) ekiplerinin kurtarma operasyonu olaya tanıklık edenlerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde kurtarma ekiplerinin kadının bulunduğu balkona iki kat yukarıdan ağ attığı ve daha sonra halat yardımıyla balkona inerek müdahale ettiği görüldü.

Ekiplerin cesur müdahalesi çevredekilerden alkış alırken, başarılı kurtarma operasyonun sonunda yaşlı kadın ekipler tarafından balkondan çıkarılarak hastaneye sevk edildi.
Singapur polisinden yapılan açıklamada, ismi paylaşılmayan kadının daha sonra gözaltına alındığı bildirildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Türk Hava Yolları, 'Şırdancı Mehmet'i kara listeye aldı: 6 ay bilet yok
Türk Hava Yolları, 'Şırdancı Mehmet'i kara listeye aldı: 6 ay bilet yok
Reha Muhtar'ın kızı Mina'dan olay video, akılalmaz iddialar! Yaşadığı dehşeti tek tek anlattı: "Alkole alıştım, kendimi öldürmeye çalıştım"
Reha Muhtar'ın kızı Mina'dan olay video, akılalmaz iddialar! Yaşadığı dehşeti tek tek anlattı: "Alkole alıştım, kendimi öldürmeye çalıştım"
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Acun kızı Leyla'ya yeni araba aldı beraber trafiğe çıktılar! Leyla babasını nasıl mest etti?
Acun kızı Leyla'ya yeni araba aldı beraber trafiğe çıktılar! Leyla babasını nasıl mest etti?
Sokak kedisine işkence! Böyle vicdansızlık görülmedi: Hepsini vücuduna yapıştırmışlar!
Sokak kedisine işkence! Böyle vicdansızlık görülmedi: Hepsini vücuduna yapıştırmışlar!
Diyarbakır'da iki kardeşin öldürülme anı güvenlik kamerasına yansıdı
Diyarbakır'da iki kardeşin öldürülme anı güvenlik kamerasına yansıdı
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçi gündem oldu: Almanya’da da hayat şartları gerçekten çok zor
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçi gündem oldu: Almanya’da da hayat şartları gerçekten çok zor
Antakya'da depremden 135 gün sonra enkazda kadın cesedi bulundu!
Antakya'da depremden 135 gün sonra enkazda kadın cesedi bulundu!
Bakan Işıkhan: “En düşük memur maaşı net 22 bin olacak”
Bakan Işıkhan: “En düşük memur maaşı net 22 bin olacak”
Silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Yakalanan saldırgan itiraf etti: Yanlış adamı vurmuş!
Silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Yakalanan saldırgan itiraf etti: Yanlış adamı vurmuş!
İntihar için minareye çıkan genci döve döve aşağı indirdi! İlginç olay saniye saniye kamerada
İntihar için minareye çıkan genci döve döve aşağı indirdi! İlginç olay saniye saniye kamerada
Bursa'da kadın avukat ve eşine taşlı bıçaklı saldırı! Arabada dehşeti yaşattılar...
Bursa'da kadın avukat ve eşine taşlı bıçaklı saldırı! Arabada dehşeti yaşattılar...