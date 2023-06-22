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'Gabar Dağı'ndan petrol fışkırıyor' denildi görüntülerin aslı ortaya çıktı

Hükümete yakın haber kanalları sosyal medyada Venezuela'da çıkan petrol görüntülerini "Gabar Dağı'ndan petrol fışkırıyor" manşetleri ile sundu. Gerçek ortaya çıkınca haber Twitter ve internet sitelerinden kaldırıldı.

İktidara yakın medya kuruluşları Venezuela'da çıkan petrol görüntülerini "Gabar Dağı'ndan petrol fışkırıyor" şeklinde kamuoyuna sundu.

Gelen tepkiler üzerine Sabah ilgili haberi Twitter'dan ve internet sitelerinden kaldırdı.

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