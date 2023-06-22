Antalya kararı tepki çekmişti! Cüneyt Özdemir duyurdu: Müzik yasağı tüm Türkiye'de kaldırıldı!

Yaşam tarzına müdahale olarak değerlendirilen müzik yasağının sadece Antalya'da kaldırılmış olması tepki çekmişti. Gazeteci Cüneyt Özdemir, Koronavirüs pandemisi gerekçesiyle 01.00'den sonra uygulanan müzik yasağının tüm Türkiye'de kaldırıldığını söyledi.

Haziran 2021’de koronavirüs salgını gerekçesiyle bar ve gece kulübü gibi yerlerde gece saat 00:00’dan sonra müzik yayını yapılması yasaklanmıştı. Bu yasak Mayıs 2022’de 01:00’e kadar uzatılmıştı.

Gece yarısından sonra uygulanan müzik yasağı geçtiğimiz günlerde Antalya'da kaldırılmıştı. Koronavirüs tedbirlerini gözden geçirmek için toplanan Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü’nce koronavirüsün sağlık açısından küresel bir acil durum teşkil etmediği gerekçesiyle müzik yasağını kaldırmıştı.

Yaşam tarzına müdahale olarak değerlendirilen müzik yasağının sadece Antalya'da kaldırılmış olması tepki çekmişti.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, gece yarısından sonra uygulanan müzik sınırlamasının tüm Türkiye'de kaldırıldığını söyledi.