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Kadıköy’de nefes kesen kovalamaca kamerada! Polis ekiplerine çarparak kaçtı...

İSTANBUL Kadıköy D-100 Karayolunda emniyet ekiplerinin rutin uygulamasından kaçan bir otomobil uzun süren takibin ardından polis ekipleri tarafından vurularak durduruldu. Kaçan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, D-100 Karayolu Göztepe mevkiinde dün 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Karayolunda emniyet ekipleri tarafından araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetim noktasına giren 34 ENZ 577 plakalı otomobil sürücüsü, polis noktasında durmayarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan otomobili kovalamaya başladı. Sürücü, polis ekiplerine çarparak kaçmaya devam etti. Nefes kesen kovalamacada ekipler, kaçan otomobile ateş açarak lastiğini patlattı. Emniyet ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kaçan şahsın aranması olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Nefes kesen kovalamaca Göztepe’de bitti

Uygulama noktasından kaçan ve D-100 Karayolu Göztepe Köprüsü mevkiinde vurularak durdurulan otomobilin uzun süre polis ekipleri tarafından kovalandığı belirtildi. Kaçan şahısın gözaltına alınma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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