Fatih Altaylı'dan olay ifşa! Celal Şengör porno izlemeyi sever

Gazeteci Fatih Altaylı, yakın arkadaşı deprem bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'ü çok fena ifşa etti. Altaylı, "Porno izlemeyi Celal Şengör sever" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı YouTube üzerinden yaptığı yayında soru cevap yaptı. Kitaplığının önünde yaptığı yayında izleyiciler Altaylı'nın "Porno" isimli kitabına dikkat çekerek "izleyen çok gördük ama okuyanı ilk kez görüyoruz" dediler.

Bunun üzerine Fatih Altaylı kitabı tanıtarak "Bunun porno ile erotizmle alakası yok. Güzel bir kitaptır. Porno izlemeyi Celal Şengör sever" dedi.