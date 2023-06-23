Alkollü genç ortalığı birbirine kattı! Mahalleli ile kavga etti, evindeki eşyaları tek tek fırlattı

İSTANBUL'da mahalle sakinleri ile kavga eden genç, evindeki eşyaları pencereden insanlara fırlattı. Polis ekipleri, genci binadan alıp öfkeli kalabalığın arasından çıkararak karakola götürürken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki alkollü şahıs, sokakta mahalle sakinleri ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma giderek büyürken taraflar arasında kavga çıktı. Yaşadığı eve kaçan genç, evinin penceresinden kavga ettiği mahallelilere tabak, yumurta, bardak gibi evinde bulduğu malzemeleri fırlatmaya başladı.

Öfkeli kalabalık gencin evine girmeye çalıştı. İhbar üzerine sokağa çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Mahalleliyi evden uzaklaştıran ekipler, genci karakola götürmek üzere binadan çıkardıkları sırada genç ile kalabalık arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Çevik kuvvet ekipleri, tedbir amacıyla gecenin ilerleyen saatlerinde de sokakta bekledi. Yaşanan o anlar çevredeki cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.