BIST 5.428
DOLAR 25,12
EURO 27,43
ALTIN 1.536,37
YEREL

Uyuşturucu taciri olduğu iddia edilen şahsa meydan dayağı kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 20 kişiden oluşan genç grup, uyuşturucu sattığını iddia ettikleri şahsı darp etti. Gençlerin, şahsı darp ettikleri anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay Kemalpaşa Mahallesi'nde Yeşilçayır Caddesi mevkiinde meydana geldi. Gençlerden oluşan 20 kişilik grup, uyuşturucu sattığını düşündükleri şahsı gördüler. Şahsın yanına giden gençler ile C.A. (47) isimli şahıs tartıştılar.

O sırada gençler, şahsa saldırdılar. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgayı ayırdı. Darp sonucu yaralanan C.A. olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şahsın üzerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Giresun'da sağanak sonrası sel baskını! Birçok ev ve işyeri sulan altında kaldı
Giresun'da sağanak sonrası sel baskını! Birçok ev ve işyeri sulan altında kaldı
Ahmet Hakan'dan 'Tayyip bizim peygamberimiz, ona tapıyoruz" diyen kadına çıkıştı! 'Kendine gel abla'
Ahmet Hakan'dan 'Tayyip bizim peygamberimiz, ona tapıyoruz" diyen kadına çıkıştı! 'Kendine gel abla'
Sevgilisine çarpan yaşlı adamı herkesin gözü önünde bıçakladı
Sevgilisine çarpan yaşlı adamı herkesin gözü önünde bıçakladı
Fatih Altaylı'dan olay ifşa! Celal Şengör porno izlemeyi sever
Fatih Altaylı'dan olay ifşa! Celal Şengör porno izlemeyi sever
Antalya'da izleyenleri şoke eden olay! Plajı birbirine kattı: Havluyla yüzünü gizleyip dans etti, şemsiyeleri denize attı!
Antalya'da izleyenleri şoke eden olay! Plajı birbirine kattı: Havluyla yüzünü gizleyip dans etti, şemsiyeleri denize attı!
Dolar ve altın için İslam Memiş'i dinleyenler çok büyük zarar etti! Saatler önce söylediklerinin hepsinin tersi oldu
Dolar ve altın için İslam Memiş'i dinleyenler çok büyük zarar etti! Saatler önce söylediklerinin hepsinin tersi oldu
'Gabar Dağı'ndan petrol fışkırıyor' denildi görüntülerin aslı ortaya çıktı
'Gabar Dağı'ndan petrol fışkırıyor' denildi görüntülerin aslı ortaya çıktı
Bir başarı hikayesi: 'Bekle beni İstanbul' dedi ÖSS şampiyonu oldu! Köyden çıktı, Bakan yardımcısı oldu!
Bir başarı hikayesi: 'Bekle beni İstanbul' dedi ÖSS şampiyonu oldu! Köyden çıktı, Bakan yardımcısı oldu!
Enkaz kentte ilginç görüntü, başta kimse nereden geldiklerini anlayamadı
Enkaz kentte ilginç görüntü, başta kimse nereden geldiklerini anlayamadı
Drift yapmaktan ehliyetine el konulmuştu...Polislerle böyle pazarlık yaptı
Drift yapmaktan ehliyetine el konulmuştu...Polislerle böyle pazarlık yaptı
Marketten aldığı sucuğun içinden kurtçuk fışkırdı
Marketten aldığı sucuğun içinden kurtçuk fışkırdı
Antalya kararı tepki çekmişti! Cüneyt Özdemir duyurdu: Müzik yasağı tüm Türkiye'de kaldırıldı!
Antalya kararı tepki çekmişti! Cüneyt Özdemir duyurdu: Müzik yasağı tüm Türkiye'de kaldırıldı!