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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, kontrolden çıkan otomobil takla attı! Kaza anı kameraya böyle yansıdı

Arnavutköy-Sultangazi yolunda bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil takla attı. Sürücüsünün hafif sıyrıklarla atlattığı kaza, başka bir otomobilin araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, bugün 11.30’da Arnavutköy - Sultangazi yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Bir otomobilin araç içi kamerasına da yansıyan kazada bir otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak ormanlık alana doğru takla attı.

Takla atan aracın sürücüsü kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken trafikteki diğer araç sürücüleri de takla atan otomobilin sürücüsünün yardımına koştu. Kazada otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu.

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