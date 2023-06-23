Cübbeli Ahmet Hoca'dan cinsel ilişki tüyosu! "Evlilikte en önemli şey yatak meselesi"

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, evlilikte en önemli meselenin cinsel ilişki olduğunu belirterek kadınlara "Sakın ha ‘hastayım, canım istemiyor’ gibi konulara girmeyin" uyarısı yaptı.

Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, evlilik tüyoları verdi. Evlilikte en önemli meselenin "yatak meselesi" olduğunun altını çizen Cübbeli Ahmet, kadınlara kısa yoldan cinnete gidebilmek için kocalarını yatakta tatmin etmeleri tavsiyesinde bulundu. Son Güzergah isimli YouTube kanalına konuşan Cübbeli Ahmet şunları söyledi:

- Evlilikte en büyük mesele yatak meselesi. Çünkü o adamın başka hanımı yok. Adamın zina tehlikesi var, her taraf çırılçıplak.

- Bu adamın helal yoldan tatmin olması için kadınların ‘Hastayım, canım istemiyor’ konularına girmemesi lazım.

- Bu şekilde kadın, ahirette rahat eder, cennete kısa yoldan girer.

- Eşinin şehvet ateşini söndürdüğün anda, mutlu ettiğin anda yemeğin tuzlu olmasını dert etmez.

- Kadın, "Allah'ın emrini yerine getireyim, bu adamı tatmin edeyim, gözü dışarda kalmasın" demeli. Bunu da demesem çatlardım...