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Iğdır'da su kanalına düşen danayı, kepçeyle böyle kurtardılar!

IĞDIR'da sulama kanalına düşen büyükbaş hayvanın iş makinesiyle kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte dün etkili olan sağanağın ardından yaşanan su taşkınları sulama kanallarını da doldurdu. Çalpala köyündeki sulama kanalının yanından geçen 2 büyükbaş hayvan, taşkın sularıyla dolan sulama kanalına düştü.
Hayvanlardan biri vatandaşlarca kurtarılırken diğeri ise akıntıya kapılıp yaklaşık 4 kilometre sürüklendi.

Bu esnada sulama kanalı yakınlarında çalışan bir iş makinesinin operatörü, aracın kepçesini kanala indirerek hayvanın yaklaşmasını bekledi.

Operatör, hayvanı kapıldığı akıntıda yakalayıp kenara çıkardı.
Kurtarma anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı.

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