Saatlerdir nerede olduğu bilinmeyen Şoygu ortaya çıktı! Wagner yargılanmayacak

RUSYA'da Wagner krizi henüz 24 saati doldurmamışken çözüldü. Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Wagner birlikleri başkente 200 kilometre kala durdu. Bu süreçte nerede olduğu kamuoyu tarafından bilinmeyen Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, Wagner krizinden bu yana ilk kez televizyona çıktı.

Ukrayna'daki işgal sürerken Rusya güne Wagner isyanı ile uyandı. Wagner güçlerinin Rostov'da kontrolü sağlaması ve Moskova'ya doğru yürüyüşe geçmesi ise başkentte kırımızı alarm verilmesine neden oldu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde başkentin girişine savunma siperleri kazıldığını görüldü.

Başkent'e 200 kilometre kala durdu

Wagner birlikleri başkente 200 kilometre kala durdu. Wagner lideri Yevgeni Prigojin, Rusya'nın başkenti Moskova'ya ilerleyen savaşçılarının Belarus'un girişimiyle varılan anlaşma sonrası 'kan dökülmemesi için' üslerine döndüğünü söyledi.

Savunma Bakanı kayıplara karıştı

Wagner'in kısa süreli isyanı Rusya'da panik yaratırken Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu'nun kayıplara karışması dünyanın en çok konuştuğı konulardan birisi haline gelmişti. Zira Prigojin'in sert sözler ile hedef aldığı Şoygu'nun bu süreçte nerede olduğu kamuoyu tarafından bilinmiyordu.

Hakkında 'kayıplara karıştı' yorumları yapılan Şoygu, Wagner krizinden bu yana ilk kez televizyona çıktı. Pazartesi günü Rus devlet televizyonu, Savunma Bakanı Şoygu'nun Wagner güçlerinin başarısız isyanından bu yana ilk kez kamuoyu önünde Rus birliklerini teftiş ederken çekilmiş görüntülerini yayınladı.

Ukrayna'daki karargahta ortaya çıktı

Paralı asker grubunun şefi Yevgeny Prigozhin'in sert eleştirilerinin hedefi olan Şoygu, yayıncı kuruluş tarafından gösterilen görüntülere göre, Ukrayna'daki Rus kuvvetlerine ait bir komuta merkezine gitti ve orada birliklerden birinin lideriyle bir toplantı yaptı.

Kremlin'den Wagner açıklaması

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rus paralı asker grubu Wagner'in isyanının Ukrayna'daki işgali etkilemeyeceğini ileri sürdü. Wagner güçlerinin Ukrayna işgalinde rol oynadığı bilinse de tam olarak kaç Wagner askerinin Ukrayna'ya gönderildiği ve işgal bölgelerinde yer aldığı bilinmiyor.

Wagner yargılanmayacakr...

Peskov 'Wagner savaşçıları, cephedeki liyakatleri göz önünde bulundurularak yargılanmayacak' dedi. Rusya Güvenlik servisi FSB ise Moskova'da Wagner ayaklanması kapsamında uygulanan güvenlik önemlerini ve seyahat kısıtlamalarının yerel saatle 9'da kaldırıldığını duyurdu.