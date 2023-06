Seçim yenilgisi Fatih Portakal'ı bozdu! Şimdi de canlı yayında kendi editörünü azarladı! 'Kibirlenme Fatih'

Seçim sürecinde açık açık Erdoğan karşıtlığı yapan ve Erdoğan'ın kesin kaybedeceği propagandasının öncülerinden olan Fatih Portakal, seçim yenilgisinin ardından öfke patlamaları yaşamaya başladı. Kemal kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefet liderlerine ağzına geleni söyleyen Fatih Portakal, dün de canlı yayında kendi çalışma arkadaşını azarladı. Fatih Portakal'ın tavrı "kibirlenmek" olarak yorumlandı ve tepki yağdı.

Seçim yenilgisi sonrası ekranda haberciliğin en temel kurallarını hiçe sayarak adeta siyasi vaazlar verip, muhalefet liderlerine hakarete varan ifadelerle yüklenmeye başlayan Sözcü TV Ana Haber'i sunan Fatih Portakal öfke kontrolünü iyice kaybetti. Fatih Portakal'ın son kurbanı, kendi çalışma arkadaşı oldu.

Ana Haber Bülteni’ni sunarken birden sinirlenen Fatih Portakal, bir haberde dış sesin performansını beğenmeyince canlı yayında "bu haberi beğenmedim" deyip editörleri canlı yayında fırçalarken, "Ben bu bültene adımı kodum, dış sesten de ben sorumluyum" diyerek uzun uzun fırça attı.

Ben bu haber bültenine adımı veriyorum

"Nasıl, dış sesi beğendiniz mi, he? Beğendiniz mi? Ben beğenmedim." diyen Fatih Portakal, şu ifadeleri kullandı: "Ben bu haberin her şeyinden sorumluyum çünkü ben bu haber bültenine adımı veriyorum. Adımı verdim bu haber bültenine. O yüzden aynı uygulamayı, şefkati, özveriyi de haberin içeriğinde de seslendirilmesinde de görmek isterim. Çünkü ben sizinle karşınızdayım. Çünkü ben bu habere adımı veriyorum. Montajından seslendirilmesine kadar her şey benim sorumluluğum. Bu sorumluluğu da maalesef üstüme alıyorum. Bu dış sesçi için de sizden özür diliyorum."

Fatih Portakal'ı sosyal medyada tepki yağdı

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, çok sayıda kullanıcı Fatih Portakal'ın tutumunu eleştirdi. Fatih Portakal'ın canlı yayında çalışma arkadaşlarını azarlaması "kibir" olarak görülürken, "Kibirlenme Fatih Portakal" çağrıları yapıldı. İşte Portakal'a yapılan eleştirilerden bazıları...



