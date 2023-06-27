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Ceza Hukukçusu Ersan Şen "Ben size söyleyeyim af çıkacak" deyip tarih verdi

Ceza Hukukçusu Ersan Şen de 'af' tartışmalarına katıldı. Sözcü TV canlı yayınına katılan Ersan Şen, "Af çıkacak, ama özel ama genel ben size söyleyeyim" diyen Ersan Şen, Anayasa Mahkemesi'nin özel af çıksa bile genişletebileceğini belirterek tarih verdi.

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen da genel af tartışmalarına katıldı. "Af çıkacak, ama genel ama özel bilemem ama 29 Ekim'e kadar af çıkacak" dedi. Sözcü TV canlı yayınına katılan Ersan Şen, af tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

- Af çıkacak ben size söyleyeyim...

- Ama özel ama genel ama üçüncü tip ceza infaz indirimi şeklinde olacak...

- Çıkacak af tüm suçları kapsamayacak. Ve Anayasa Mahkemesi'ne gidecek. 

- Anayasa Mahkemesi affı genişletir genişletmez bilemiyorum. Geçmişte Rahşan Affı'nda olduğu gibi genişletme örnekleri vardır. 

- Anayasa Mahkemesi genişletir genişletmez bilmiyorum ama 29 Ekim 2023 tarihene kadar Türkiye Cumhuriyeti bir af görecek, öyle gözüküyor.

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