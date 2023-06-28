Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak kurban hissesine soktu! Mehmet Şimşek göndermesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taklitleriyle bilinen sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya, son videosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak kurban hissesine soktu. Dolar ve Mehmet Şimşek göndermesi olay oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini taklit ederek ünlenen sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya, bu kez kurban bayramı videosu ile gündem oldu. Nahya ''Cumhurbaşkanı, Bay Kemal ile kurbanda ortak hisseye giriyor'' başlığıyla yayınladığı video da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak kurbana soktu.

"Bay Kemal kurban işini ne yaptın" diye soran Erdoğan, aldığı cevap üzerine "Bizde de durumlar aynı. Mehmet Şimşek doları düşürür diyoruz ama Nebati'ye rahmet okuttu ya! Nebati en azından 'parıltı, marıltı' diyordu doları 20 TL'de tutuyordu. Hakkını yemişiz adamın. O zaman seni bizim dahaya altıncı hisse olarak yazıyorum, ortak olalım" dedi.