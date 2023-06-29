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OTOMOBİL

Togg ile Volvo kaza yaptı görüntüler gündem oldu işin gerçeği ortaya çıktı

Dünya genelinde emniyetiyle bilinen Volvo marka bir araç ile yerli ve milli otomobil TOGG'un yaptığı kaza sosyal medyada gündem oldu. "Volvo efsanesi sona ermiştir" şeklinde yorumların yanlış olduğunu belirten Otomobil tutkunu Youtuber Turgut Yüksekdağ, "Yani iki marka da başarılı bir sınav vermişler" dedi nedenlerini sıraladı.

Sosyal medyada yer alan bir videoya göre, yerli otomobil TOGG ile Volvo'nun çarpıştığı, iki araçta da hasar oluştuğu görüldü.

Kazanın maddi hasarla atlatıldığı belirtilirken, TOGG'a yandan çarpan ve sağlamlığıyla bilinen Volvo'nun hasar aldığı görüldü.

Kazaya ilişkin görüntüler sosyal medyada ilgi uyandırdı. Yapılan yorumlarda Volvo'nun dağıldığı Togg'un sağlam kaldığı yazıldı.

Bu görüşlere katılmayan Youtuber Turgut Yüksekdağ, sosyal medya hesabından kazaya ilişkin iki aracın hasar durumunu ve konuştuğu Volvo'nun sahibinin açıklamalarına  yer verdi.

Yüksekdağ, "Bu kazada iki otomobilin içindekiler de emniyet kemerleri takılıysa burunları bile kanamamıştır. Yani iki marka da başarılı bir sınav vermişler. Bir kazada diğer bakılması gereken ise fizik kurallarıdır. Çarpma açısı ve hızı çok önemli. Bunun yanında çarpma olan bölümlerin materyaline de bakmak gerek. Volvo plastik tampon, Togg alüminyum kapı (ve jant- lastik) çarpışmasında hız ve açıya göre Volvo’nun dağılması çok normal. Bu arada Togg’daki masraf çok daha fazladır bana göre." ifadeyerine yeer verdi.

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