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DÜNYA

Fransa yanıyor! 2 gündür çıkan olaylarda 150 kişi gözaltına alındı!

Fransa'da, 27 Haziran'da, Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücünün, polisin açtığı ateş sonucu ölmesinin ardından farklı kentlerde güvenlik güçleri ve göstericiler arasında çıkan olaylarda 150 kişi gözaltına alındı.

Fransız polisinin açtığı ateş nedeniyle genç sürücü Nael'in salı günü ölmesine tepki gösterenler, iki gündür sokaklarda eylemlerini sürdürüyor.
Olay olduktan sonraki ilk gece, Paris'in banliyölerinde eylemciler ve polis arasında yaşanan gerginlikler, bu gece de Lyon, Toulouse, Lille gibi büyük kentlere sıçradı. Nael'in öldüğü Nanterre kentinde de tansiyon düşmedi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, araçların devrildiği ve yakıldığı, tramvay, otobüs gibi toplu taşıma araçlarının yanı sıra çöp bidonlarının ateşe verildiği görülüyor. Eylemcilerin etrafa havai fişek fırlattığı anlar da görüntülere yansıyor.

Gece boyunca belediye ve okul binaları ile karakollar yakıldı
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'da yaptığı açıklamada, gece boyunca belediye, okul binaları ve karakolların yakıldığını veya saldırıya uğradığını belirtti. Darmanin, 150 kişinin bu kapsamda gözaltına alındığını duyurarak, "Sükunete çağırmayanlar utansın." ifadesini kullandı.
Fransız basınındaki haberlere göre, farklı kentlerde polis ve eylemciler arasında çatışmalar yaşandı.

Gece Villeurbanne kentinde bir binada yangın çıkarken, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının, havai fişek nedeniyle çıkmış olabileceği düşünülüyor. Neuilly-sur-Marne kentinde de belediyeye bağlı polislere ait araçların tamamı ateşe verilirken, Fresnes kentinde hapishanenin girişine havai fişek fırlatıldı ve yüzü maskeli kişiler, hapishaneye girmeye çalıştı.

Macron'dan "sükunet" çağrısı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu sabah, İçişleri Bakanlığında kriz birimine katıldı. Vatandaşları "sükunete" çağıran Macron, gece meydana gelen şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Olay
Polis, 27 Haziran'da, Nanterre kentinde, içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gence ateş açtığından şüphelenilen polis gözaltına alınmıştı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ateş açan polisin, aracın önünde değil ön sol koltuk hizasında olduğu görülüyor. Görüntülerde, polisin sürücüye doğrulttuğu silahı ateşlemesinin ardından aracın direğe çarptığı anlar yer alıyor.

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