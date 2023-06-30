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Cumhurbaşkanı Erdoğan, basketbol maçı yaptı! O anları eski bakan Mustafa Varank paylaştı

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la basketbol oynadıkları görüntüleri paylaştı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasetin yoğun gündeminden sıyrılıp Kurban Bayramı'nı fırsata çevirdi. Aralarında bürokratların ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı eski milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun da olduğu grupla bir araya gelen Erdoğan, parkede de hünerlerini sergiledi.

Önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da o anları sosyal medya hesabından, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur..." mesajıyla paylaştı. 

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