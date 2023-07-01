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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor!

Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde vatandaşların dönüş yolculuğu nedeniyle "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de yoğunluk arttı.
Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolundaki yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.

Trafik yoğunluğunun pazar günü geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.

Kara yolları ekipleri tatil öncesi trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatmıştı.

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