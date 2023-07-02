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Denizli'de korku dolu anlar! İçi yolcu dolu trenin vagonu alev alev yandı: Yolcular böyle tahliye edildi!

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde yolcu dolu trenin jenaratör vagonunda çıkan yangın korku dolu dakikalara yol açtı. Tahliye edilen yolcular araçlarla taşınırken, alevler daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangın, Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Eskişehir-Denizli seferini yapan Pamukkale Ekspresi'nin jenaratör vagonunda dumanlar yükselmeye başladı.

Kısa süre sonra dumanlar yerini alevlere bıraktı, yolcular ise makinisti ve çalışanları uyararak korku dolu anlar yaşadı. Trenin durmasıyla birlikte hızla yolcular tahliye edilirken, bir yandan da alevleri söndürmek için zamanla yarışıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevleri diğer vagonlara sıçramadan söndürdü.

O anları korku dolu gözlerle izleyen yaklaşık 250 yolcu ise gelen minibüslerle bölgeden götürüldü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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