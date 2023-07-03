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Ölümden dönüş kamerada! Boğazına ekmek kaçtı, 'Heimlich' manevrasıyla böyle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

TOKAT'ta bir iş yeri çalışanı nefes borusuna ekmek kaçan müşteriyi boğulmaktan son anda kurtardı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan yapı markette alışveriş yapan Hançer Kaplan'ın (54) nefes borusuna ekmek parçası takıldı. Kaplan'ın nefessiz kaldığını fark eden iş yeri çalışanı İlker Necli’nin uyguladığı 'Heimlich' manevrası, Kaplan'ı boğulmaktan son anda kurtardı. İş yeri çalışanı Necli’nin Kaplan'ı kurtardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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