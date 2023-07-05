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İstanbul'da uyuşturucu bağımlısı kadın yola atlayıp sürücülere zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Beyoğlu'nda madde etkisinde olduğu iddia edilen bir kadın, yola atlayarak araçların önünü kesti. Araçların kaputlarına da vuran kadın, sürücülere zor anlar yaşattı.

Beyoğlu Dolapdere’ce geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda madde etkisinde olduğu iddia edilen bir kadın, trafikte seyir halindeki araçların önüne atladı.

Yolu kesen ve bağıran kadın ardından araçların kaputuna vurdu. Seyir halindeki araç sürücüleri kadına çarpmamak adına büyük çaba gösterdi.

Yaşanan ilginç olay vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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