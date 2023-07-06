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Kadıköy’de denetimde basın mensuplarına küfür ve tehditler ederek saldırmaya çalıştı

Kadıköy’de hız yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüler üzerinde yapılan denetimde 2 şahsın aranması çıktı. Kadın şahsın eşi ise görüntü alınmasına tepki göstererek “çekme, gazeteni de bulurum” sözleriyle tehdit ederek küfürler etti. Saldıran şahsın eşi ise, "basın özgürlüğü var çeker" diyerek eşine tepki gösterdi.

Kadıköy’de Çetin Emeç Bulvarı ve Bağdat Caddesi üzerinde hız yapan ve trafiği tehlikeye atan sürücüler üzerinde Kadıköy ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne Bağlı Devriye Ekipler Amirliği tarafından araçlar üzerinden uygulama yapıldı. Yapılan denetimlerde şüpheli araçlar üzerinde sorgulama esnasında 2 şahsın aranması çıktı. Kadın şahıs denetim noktasına takıldığı için “aferin sana, helal olsun” diyerek eşine sitemlerde bulundu. Bu durumun görüntülenmesine tepki gösteren kadının eşi ise sinirini basın mensuplarından çıkardı. Saldıran şahsın eşi ise, "basın özgürlüğü var çeker" diyerek eşine tepki gösterdi.

"Senin gazeteni bulacağım"
Kendisinin yasal hakkı olduğunu söyleyen kadının eşi, "Çekme, bizi burada madara mı ediyorsun? Senin gazeteni de bulacağım, git şikayet et" diyerek küfürler etti. Polis ekipleri tarafından güçlükle ikna edilen şahısın eşi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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