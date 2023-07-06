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İngiliz kadın turist paylaştı! Türk gümrük memuru sosyal medyada linç ediliyor: Bunun adı taciz!

Sosyal medyada bir görüntü gündem oldu. Türkiye'ye motosikletiyle gelen İngiliz bir turistin çektiği görüntülerde gümrük memurunun tavrı tepki çekti. Gümrük memurunun İngiliz kadına yönelik soruları sosyal medyada taciz olarak yorumlandı.

Sosyal medyada ne zaman çekildiği belli olmayan bir görüntü gündem oldu. Görüntülerde İngiliz bir turistin motosikletiyle Türkiye'ye giriş yaptığı anlar yer alırken bir gümrük memurunun kadına yönelik tavrı tepki çekti.

Kadına nereden geldiğini, yaşını ve pasaportu ile motosikletinin belgelerini soran gümrük memuru daha sonra birlikte kahve içmek için boş vakti olup olmadığını sordu. Kadın ise İstanbul’a gitmek için fazla vaktinin olmadığını söyledi.

Kadına, erkek arkadaşı olup olmadığını sordu

Kadına, erkek arkadaşı olup olmadığını soran gümrük memurunun davranışları sosyal medyada "taciz" olarak yorumlandı. İngiliz kadın turist ise o anları sosyal medyada paylaştı.

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