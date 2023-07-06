Pazarda 'zam' tartışması! "Hani her şey güzel olacaktı" diyen vatandaşa Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: "Kıskan da çatla"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazar ziyaretinde bir kadının "Hani her şey çok güzel olacaktı? Hani suya zam yapmayacaktınız?" şeklinde tepkisiyle karşılaştı. İmamoğlu ise kadına, "Geçmiş bayramın mübarek olsun. Hiç endişe etme. Sen kıskan da çatla senin de oyunu alacağım. Hırsından çatlıyorsun. Sen elektrik faturasına bak" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler'de pazar ziyareti gerçekleştirdi. Burada bir kadının tepkisiyle karşılaşılan İmamoğlu, "Hani her şey çok güzel olacaktı? Hani suya zam yapmayacaktınız?" sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, "Geçmiş bayramın mübarek olsun. Hiç endişe etme. Sen kıskan da çatla senin de oyunu alacağım. Elektriğe ne kadar zam geldi ablacım? Yüzde 25 zam yaptı. Hükümet zam yaptı mı ben nasıl zam yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

"Hükümet zam yapınca ben nasıl yapmayacağım?"

Bahçelievler'de Siyavuşpaşa Pazarı'nı gezen İmamoğlu'nun yanına giden bir vatandaş, su faturasının 450 lira geldiğini belirterek, "Hani her şey güzel olacaktı? Hani suya zam yapmıyordunuz?" diye sordu. Bu noktada elektriğe gelen zammı hatırlatan İBB Başkanı, "Elektriğe ne kadar zam geldi ablacım? Yüzde 25 zam yaptı. Hükümet zam yaptı mı ben nasıl zam yapmayacağım." dedi.

"Hırsından çatlıyorsun"

Daha sonra bölgeden ayrılmak isteyen İmamoğlu, "İyi günler geçmiş bayramın mübarek olsun. Çok güzel oldu her şey hiç endişe etme. Sen kıskan da çatla ben pazarda göreceğim seni. Kıskan da çatla senin oyunu da alacağım. Hırsından çatlıyorsun. Sen elektrik faturasına bak." ifadelerini kullandı.