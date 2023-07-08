Engelli adam ikinci kez yıkıldı: "Daha ilk taksitini ödemiştim vicdanın varsa geri getir"

ANTALYA'da 3 ay önce uçan balon satmak için kullandığı akülü aracı hırsızlar tarafından çalınan Salih Ceylan’ın, bankadan kredi çekerek aldığı yeni akülü aracı da hırsız tarafından çalındı. Aracından öten alarmı duyup hırsızın peşine düşen Ceylan’ın çaresiz çabası ise güvenlik kameralarına yansıdı. 1,5 dakikayla hırsızı ve aracını elinden kaçıran 3 çocuk babası engelli adam ikinci kez yıkıldı. Hırsıza seslenen Ceylan, “Daha ilk taksitini ödemiştim. Vicdanın varsa geri getir” dedi.

11 Nisan Salı günü saat 03.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1408. Sokak üzerindeki bir apartmanın bahçesinde 5 kişilik hırsızlık şüphelisi, henüz 2 yaşındayken yüksek ateşten dolayı bedensel engelli olarak kalan 3 çocuk babası Salih Ceylan (46) ve yine doğuştan bedensel engelli 10 yıllık dostu Soner Yılmaz’a (52) ait engelli motosikleti ile akülü aracı çalmıştı. İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) haberi sonrası harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri çok sayıda kamera görüntüsünü inceleyip şüphelileri kısa sürede yakalamış, Ceylan ve Yılmaz’ın engelli araçlarını teslim etmişti.

İkinci kez yıkıldı

Teslim aldığı aracının çalışmaması sonrası Salih Ceylan, belirli bir tutar karşılığında aracını sattı, üstüne kredi çekerek 45 bin lira tutarında yeni akülü araç aldı. Bu sabah erken saatlerde ise, kimliği belirsiz bir şüpheli, Ceylan’ın bu sefer kalın bir zincirle bağladığı aracı çaldı. Aracından öten alarmı duyup hırsızın peşine düşen Ceylan’ın çaresiz çabası ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin 20 dakika boyunca aracı çalmak için çaba sarf etmesi ve kestiği kilidi bahçeye atıp akülü aracı götürmesi, alarmı duyup 1,5 dakika sonrası dışarı çıkan Ceylan’ın ise eşiyle birlikte hırsızın peşinden gidişi yer aldı.

Ceylan polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi olurken, ekipler eşkale göre çalışma başlattı.

“Ekmeğim bu benim”

Daha önce çalınan aracı hurdaya sattığını belirten Salih Ceylan, “Bankadan kredi çekip 45 bin liraya aldım. İlk taksitini ödemiştim. Bunun çalınmaması için kalın zincirle bağlamıştım. Onu bile kesip çalmışlar. Ekmeğim bu benim, bana dadandılar. Böyle araçları yüzde 70-80 engelli adam kullanır ” dedi.

“Bu nasıl vicdansızlık?”

Ceylan, hırsızlık şüphelisine de, “Kendi yağımızda kavruluyoruz, engelli adamız. Getirsin lütfen. Günlük 300-500 lira kazanıyoruz, borcumuzu ödüyoruz. Sadece o değil, 3 çocuk okutuyorum. Bu nasıl vicdansızlık? Vicdanı varsa geri getirsin” diye seslendi.