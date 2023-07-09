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Sel yolda deprem etkisi yaptı! Yol büklüm büklüm büküldü!

ZONGULDAK’ın GÖKÇEBEY ilçesinde sağanak yağış sonrası karayolunda çöküntü ve yarıklar oluştu.

Gökçebey ilçesinde meydana gelen sağanak yağış sonrası Zonguldak-Ankara karayolu Örmeci köyü mevkisinde yoldaki asfaltta bozulmalar ve yarıklar oluştu. Adeta deprem etkisi oluşan yolun Zonguldak'tan Ankara'ya gidiş yönü araç trafiğine kapatılırken, trafik Zonguldak yönüne gidişten sağlanıyor.

Sağanak yağış nedeniyle Çaycuma ilçesi Kozcağız yolunda da taşkınlar meydana gelirken, ekipler yolda çalışma başlattı.

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