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Dev dalgalar Karasu plajını savaş alanına çevirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve yağış, Sakarya’nın denize kıyısı olan Karasu ilçesinde sahil kesimini adeta savaş alanına çevirdi. Bir cankurtaran gözetleme kulesinin yıkıldığı, şezlongların ve şemsiyelerin devrildiği sahilde, dalga boyları yaklaşık 3 buçuk metreye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında etkisini göstermeye devam eden şiddetli rüzgar ve yağış sebebiyle şehrin denize kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde denize girmek kaymakamlıkların aldığı kararla yasaklandı. Karasu ilçesinde rüzgar, sahil kesimini adeta savaş alanına çevirdi. Bir cankurtaran gözetleme kulesinin yıkıldığı, şezlongların ve şemsiyelerin devrildiği sahilde, dalga boyları yaklaşık 3 buçuk metreye ulaştı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

"Vatandaşların ayaklarını dahi suya sokmamaları gerekiyor"

Karaca, “2 gündür denizimiz çok kötü. Bugün en zorlu günümüz. Şu an dalga boyu 3 buçuk metreyi geçti. Hatta bazı yerlerde kulelerimiz dahi parçalandı. Cankurtaran arkadaşlarımız şu an kuleleri toparlamaya çalışıyorlar. Denize giriş yasağı var. Saat 10.00’dan itibaren bugün de yasaklandı, dün de yasaklanmıştı. Salı gününe kadar deniz durumu böyle devam ediyor ama cankurtaran arkadaşlarımız şu an kulelerinde beklemeye devam ediyorlar. Buradan vatandaşlara şunu söylemek istiyoruz; ayaklarını dahi suya sokmamaları gerekiyor. Çünkü gerçekten bu zamana kadar gördüğüm en kötü dalgaları görüyoruz. Hatta 25 metreye kadar deniz kıyıya doğru geldi. Kulelerimizin mağazaları parçalandı, bazıları hala suyun içinde. Onları çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim mesaimiz devam ediyor, beklemeye devam edeceğiz. Vatandaşlar olabildiğince sözümüzü dinlerlerse kazasız bir şekilde bugünleri de atlatacağız” dedi.

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