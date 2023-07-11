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Kocaeli'de ilginç anlar: Ayağından vuruldu, Cumhurbaşkanına selam gönderdi!

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde kurşunlandıktan sonra hastaneye kaldırılan bir kişi, kendisini görüntüleyen kameraya el sallayıp “Tayyip Erdoğan” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a selam gönderdi.

Olay, Darıca Bayramoğlu Mahallesi Yelkenkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.E. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir sebeple ayağından tabancayla vuruldu.

Sağlık ve polis ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Yaralı T.E., sağlık ekiplerince önce Darıca Farabi Hastanesi’ne alınıp ardından tedavisinin devamı için Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

Yaralı T.E., sedyeden indiği esnada kendisini görüntüleyen kameraya dönüp “Tayyip Erdoğan” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a selam gönderdi.

Polis ekipleri, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

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