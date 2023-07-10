Kamyonun açık kalan damperi üst geçide böyle çarptı!

İstanbul Sultanbeyli'de kamyonun damperinin üst geçide çarpması cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Sultanbeyli'de, TEM otoyolunda seyir halindeki hafriyat kamyonunun damperinin üst geçide çarpması, trafik yoğunluğuna neden oldu.

TEM otoyolundan Edirne istikametine giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FK 806 plakalı hafriyat kamyonunun damperi, Sultanbeyli mevkisinde açıldı. Damperin üst geçide çarpması sonucu, kamyonun dorsesi ayrıldı, üst geçitte de hasar oluştu.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve kurtarıcı ekip sevk edildi.

Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kurtarıcı ekip, kamyonun damperini sıkıştığı yerden kurtardı.

Aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.