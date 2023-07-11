BIST 6.270
DOLAR 26,09
EURO 28,76
ALTIN 1.618,17
GÜNCEL

Niğde’de otomobil yayaya çarptıktan sonra yandı! 3 kişi feci şekilde öldü

NİĞDE’de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptıktan sonra elektrik direğine çarpan otomobil alev aldı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kaza Bor ilçesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Edanur Çeliktaş’a çarpan otomobil elektrik direğine çarptıktan sonra alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alan aracı söndürürken, araçta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kamyonun açık kalan damperi üst geçide böyle çarptı!
Kamyonun açık kalan damperi üst geçide böyle çarptı!
Kübra Par Habertürk'ten neden ayrıldı? Seçimde operasyon mu yaptı? Cüneyt Özdemir sordu, Par anlattı
Kübra Par Habertürk'ten neden ayrıldı? Seçimde operasyon mu yaptı? Cüneyt Özdemir sordu, Par anlattı
İzmir'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
İzmir'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
Gözaltına alınınca yapmadığını bırakmadı! Polise küfretti, gözüne yumruk attı, saçını yoldu! Yere rujla küfür yazdı
Gözaltına alınınca yapmadığını bırakmadı! Polise küfretti, gözüne yumruk attı, saçını yoldu! Yere rujla küfür yazdı
Bartın'ı sel vurdu! Mahsur kalan 70 işçi helikopterle tahliye ediliyor
Bartın'ı sel vurdu! Mahsur kalan 70 işçi helikopterle tahliye ediliyor
Zonguldak'ı sağanak vurdu: Ortalık savaş alanına döndü! Sel felaketi havadan görüntülendi...
Zonguldak'ı sağanak vurdu: Ortalık savaş alanına döndü! Sel felaketi havadan görüntülendi...
Sel yolda deprem etkisi yaptı! Yol büklüm büklüm büküldü!
Sel yolda deprem etkisi yaptı! Yol büklüm büklüm büküldü!
Şırnaklı girişimci, yaklaşık 3 bin akrebin bakımını yapıyor!
Şırnaklı girişimci, yaklaşık 3 bin akrebin bakımını yapıyor!
Dev dalgalar Karasu plajını savaş alanına çevirdi
Dev dalgalar Karasu plajını savaş alanına çevirdi
Ölmek istedi nedeni herkesi şaşkına çevirdi! İntihara kalkışan kişi 3. katta böyle asılı kaldı
Ölmek istedi nedeni herkesi şaşkına çevirdi! İntihara kalkışan kişi 3. katta böyle asılı kaldı
İstanbul Şile'de selde mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı!
İstanbul Şile'de selde mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı!
Güvenlik görevlisi kıyafetiyle namazla alay eden şüpheliye re'sen soruşturma
Güvenlik görevlisi kıyafetiyle namazla alay eden şüpheliye re'sen soruşturma