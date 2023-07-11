Devlet Bahçeli "emeklilere seyyanen zam yapılsın" çağrısı yaptı! Her emekliye ek 8 bin 77 lira daha verilsin

MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek emekli maaş zammını yüzde 25'e çıkartan öncesinde emeklilere seyyanen zam yapılması çağrısı yaptı. Bahçeli, "Emeklilerimizi yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. MHP olarak teklifimiz şudur. 8 bin 77 TL liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Emeklilerimizi yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. MHP olarak teklifimiz şudur. 8 bin 77 TL liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır. Bizim isteğimiz; memurlara uygulanan 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın emeklilere de uygulanmasıdır." dedi. MHP Meclis Grup toplantısında konuşan Devlet bahçeli'nin açıklamasından satır başları şöyle:

Hayat pahalılığı kaderimiz değil

- Hayat pahalılığı kaderimiz değildir. Kur faizde oynaklıklar gündemdeki ağırlığını inşallah kaybedecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistem, siyasal ve ekonomik istikrarın güvencesidir. 3 Haziran 2023 tarihinde açıklanan Kabine ekonominin maruz kaldığı tehlikeleri en aza indirmek için kolları sıvamıştır. Biz gelecekten umutluyuz. El ele verdikçe her zorluğu yeneceğimiz kanaatindeyiz.

Memur ve emekli zammının destekçisiyiz

- Memurlara ve emeklilerimize yapılacak zamların destekçisiyiz. 1 Temmuz 2023 itibarıyla tüm kamu görevlilerimizin maaşlarında ilk 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan oranda toplam yüzde 17.55’lik zam ve seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacaktır. Gönül isterdi ki bu maaş yükselişi daha da fazla olsun. Ancak bütçe imkanları bellidir.

Emekliye de 8 bin 77 lira seyyanen zam

- Türkiye ekonomisinin türbülanstan çıkma sürecinin zorlukları ortadadır. Emeklilerimizi yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. MHP olarak teklifimiz şudur. 8077 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır.

- İnsan, rasyonel dürtülerle ekonomik çıkarlar peşinde koşan bir varlık da değildir. Varsayalım ki ekonomi büyüdü, işsizlik azaldı. Rakam ve oranlar ekonomik aydınlığı müjdelerken bizim için her karanlık kampanya son bulmuş olacak mıdır?

- Dağ ne kadar yüksek olsa da üstünden bir yol geçecektir. Hiçbir saldırıya teslimimiz düşünülemeyecektir.