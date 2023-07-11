Özkan Uğur'un cenaze töreninde duygu dolu anlar! Cem Yılmaz gözyaşlarına boğuldu

Cumartesi günü yaşamı kaybeden Özkan Uğur için Atatürk Kültür Merkezi'nde merasim düzenlendi. Yıllardır Uğur ile sayısız projede yer alan Cem Yılmaz törende izletilen klip sonrası gözyaşlarına boğuldu.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur, son yolculuğuna uğurlandı. AKM'de düzenlenen törene sanatçılar katılırken, Özkan Uğur'un tabutunun başına sanat hayatı boyunca yol arkadaşı olan gitarı konuldu. Usta sanatçı için şimdi Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Uğur'un ölümüyle yıkılan Cem Yılmaz törende gözyaşlarına boğuldu.

Sanatçılar gözyaşlarını tutamadı

Tören başlamadan önce Uğur'un tabutu sahneye getirildi. Usta ismin sanat hayatı boyuncu yol arkadaşı olan gitarı da tabutunun yanına konuldu. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Alagöz, Çağla Şikel, Yılmaz Erdoğan, Ozan Güven, Cem Yılmaz ve çok sayıda sanatçı katıldı. Törende Özkan Uğur'la ilgili bir film de gösterildi. Salonda sanatçıların gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Uğur'la ilgili videonun ardından herkes ayağa kalkıp alkışlarken Cem Yılmaz oturduğu yerde zor anlar yaşadı.