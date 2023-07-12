Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal itiraflar! 'Bu ülkeyi hiçbirimiz kurtaramayız!

Gazeteci Levent Gültekin, 2022 Nisan ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı özel görüşmenin ayrıntılarını anlattı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündemde değilken 'sizi aday yapıyorlar ve kaybediyorsunuz" dediğini anlatan Levent Gültekin, "Kılıçdaroğlu'na 'bu seçim ülke için son bir şans, bu şansı heba etme' dedim. Kılıçdaroğlu, 'Ülke bitti hiçbirimizin kurtarma şansı yok' dedi ifadelerini kullandı.

Gazeteci Levent Gültekin, seçimler öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı diyalogları ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun itiraflarını açıkladı. Gültekin, "Kemal Bey kazanamayacağını bile bile bu seçimde aday oldu" dedi.

Geçen yıl Nisan ayında Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü söyleyen Gültekin, şunları söyledi: Bu laf bir yorum değil, bu bir bilgidir! Twitter'daki sohbetimde Kemal Bey ile yaptığım konuşmayı anlattım. Geçen yıl Nisan ayında.

Aday oluyorsunuz ve kaybediyorsunuz...

Gittim Kemal Bey'e "Ben bir kitap yazdım, akışa göre siz aday yapıyorlar 2023'te" dedim. "Burada bir film var ve bu filmin sonunda siz aday oluyorsunuz ve seçimi kaybediyorsunuz" dedim.

"Nasıl yani?" dedi...

Kendisini aday yapacak isimleri verdim

"Sizi aday yapıyorlar" deyip isimleri verdim Kemal Bey'e...

"Ben buraya gazeteci olarak gelmedim. Senin evladın var benim yaşımda. Senin evladın olarak geldim buraya. Lütfen... Ülke için bu son bir şans, bu şansı heba etme" dedim..

"Ülke bitti hiçbirimizin kurtarma şansı yok"

Kemal Bey bana ne dedi biliyor musun? "Ülke bitti, hiçbirimizin kurtarma şansı yok" dedi.

Ben de bunun üzerine "Kemal Bey ne diyorsun Allah'ını seversen? Böyle düşünüyorsan sen niye aday oluyorsun?" dedim.

"Levent gerçekten ülkeyi kurtaramayız" dedi.

"Kemal Bey o zaman aday olma. Lütfen!" dedim, bana "Levent benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok" dedi..