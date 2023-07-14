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Mahsun Kırmızıgül taksi bulamayınca minibüse bindi! Yolculara verdiği mini konser sosyal medyayı salladı

Mahsun Kırmızıgül, Alaçatı’da taksi bulamayınca minibüse binmek zorunda kaldı. Kırmızıgül, bindiği minibüste yolcularla birlikte şarkı söyledi. Yol boyunca hayranlarına mini bir konser veren ünlü ismin videosu, sosyal medyayı salldı. İşte o renkli yolculuktan özel görüntüler...

Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, Alaçatı’da taksi bulamayınca minibüse binmek zorunda kaldı. Kırmızıgül bindiği minibüste yolcularla birlikte "Dinle" isimli şarkısını söylediği anları sosyal medyadan paylaştı.

Deprem felaketi nedeniyle vizyondan çekip daha sonra yeniden sinemaseverlerle buluşturduğu 'Prestij Meselesi' filminde beklediği ilgili yakalayamayan Mahsun Kırmızıgül, tatile çıktı.

Tatil için Alaçatı’yı tercih eden ünlü şarkıcı, ilginç bir an yaşadı.

Kırmızıgül, Alaçatı’da taksi bulamayınca minibüse bindi. Yol boyunca hayranlarına mini bir konser veren ünlü ismin videosu, sosyal medyada gündem oldu.

"Muhteşemdi"

Kırmızıgül o anları, Instagram hesabından yayınladı. "Çok mutu olduğum anlar" diyen ünlü şarkıcı şunları yazdı: "Çeşme'de minibüs bulunan dostlarla konser verdiğim doğrudur. Muhteşemdi."

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