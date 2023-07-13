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Sokak ortasında dehşet! Arkadaşını satırla yaraladı, sözleri şoke etti: "Yanlış anlaşılma oldu"

Arkadaşını taciz iddiasıyla yaralayan şahıs, iddiaları yalanlayarak durumun yanlış anlaşılma olduğunu öne sürdü.

Olay, 11 Temmuz Salı günü Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Özkonak Sokak'ta meydana geldi. Zekeriya T. (49), iddiaya göre sevgilisi Gülşen A.'ya tacizde bulunan İsmet G. (59) ile sokakta karşı karşıya geldi.

Zekeriya T. elindeki satırla şahsı kovalamaya başladı. Zekeriya T., kovaladığı şahsı yakalayıp satırla elinden yaraladı. Olay yerine sevk edilen polis ekibi olaya müdahale etti. Yaralı şahıs ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen Zekeriya T.'nin, basın mensuplarına, "Namus meselesi. Yarım kalan işi tamamlayacağım" demesi dikkat çekti.

Şüpheli Zekeriya T. yanlış anlaşılma olduğunu belirterek, “Öyle bir abimiz değildir. Çocukları var. Öyle bir insan değil, dürüst bir insandır. Sadece yanlış anlaşılma oldu” dedi.

Zekeriya T. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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