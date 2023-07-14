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Arda Güler antremanda nefis gol attı Real Madrid paylaştı

Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler’in çıktığı her antrenman sosyal medyada da gündem oluyor. Güler’in Real Madrid antrenmanında attığı son gol de günün en çok izlenenlerinden oldu.

Fenerbahçe’de yıldızı parlayan ve dünyanın en büyük futbol kulüplerinden biri olan Real Madrid’e 20 milyon Euro, yanı sıra 10 milyon Euro bonuslarla transfer olan Arda Güler dünya gündemine oturdu.

Real Madrid antrenmanlarında da göz dolduran Arda Güler’in son golü de en çok izlenenler arasına girdi.

Eflatun beyazlı kulüp Twitter hesabından "En iyi açıyı seçin" anlamına gelen başlıkla golün videosunu paylaştı. 

Arda'nın son golü aynı zamanda Milli Takım'da ve Fenerbahçe'de attığı golleri anımsattı.

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