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MEDYA

Fatih Altaylı çileden çıktı! Eren Erdem kimdir de CHP'yi yönetiyor? Öleyim Allah'ım ya...

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP'de medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Eren Erdem'i topa tuttu. Altaylı, "Eren Erdem kimdir ya? Nedir bu etkisi gücü, ne oluyoruz? CHP’ye yön veriyor bu, öleyim Allah’ım. Gerçekten öleyim Allah’ım" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP'nin Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'i yerden yere vurdu.  CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem yöneticilerden üyelere, delegelerden milletvekillerine kadar partinin tüm kesimlerine yönelik Medya İletişim Yönergesi’yle CHP’nin Medya Tutum Belgesi’ni yenilemişti. 

Altaylı'dan Erdem'e sert sözler geldi. Altaylı, kendi Youtube kanalında yaptığı programda "Yahu Eren Erdem kimdir ya. Nereden çıktı? Nedir bu etkisi gücü ne oluyoruz ya? Bu CHP'ye yön veriyor. Koca CHP'nin deve gücü gibi adamları da buna göz yumuyorlar. Öleyim Allah'ım" ifadelerini kullandı.

Eren Erdem: Açılamalarına saygı duyuyorum

Eren Erdem ise geçmiş yıllarda Fatih Altaylı ile yaptığı bir programın videosunu "Fatih Ağabey bizim meslek büyüğümüzdür. Geçmişte programımı onurlandırmışlığı vardır. Anlıyorum ki, Türkiye’nin şartları onu da yormuş. Açıklamalarına saygı duyuyorum." notuyla paylaştı. 

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