Nehirler taştı, yerleşim yerleri sular altında kaldı! Japonya'da rekor yağış!

Japonya'nın Akita eyaletini vuran rekor düzeydeki şiddetli yağışlar sonucu bazı nehirler taştı. Yerleşim yerleri ve yollar sular altında kalırken, hızlı tren seferleri askıya alındı. Bölgede meydana gelen bir toprak kaymasında ise 2 kişi ciddi şekilde yaralandı.

Japonya'nın farklı kesimlerinde yaklaşık 3 haftadır etkili olan şiddetli yağışlar bu kez ülkenin Akita eyaletini vurdu. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) edinilen bilgilere göre Happo kasabası yerel saatle 10.40'a kadar geçen 12 saatlik sürede 196 milimetre rekor yağış alırken, Oga şehrinde de 179,5 milimetre yağışla rekor yağış görüldü.

İriminai Nehri ve Taihei nehirleri başta olmak üzere birçok nehirde taşkın meydana geldi. Akita genelindeki birçok yerleşim yeri ve yol sular altında kaldı, bazı araçlar sele trafikte yakalandı. Akita hızlı tren hattında bulunan Morioka ve Akita istasyonları arasındaki hızlı tren seferleri de geçici olarak askıya alındı.

Toprak kaymasında 2 kişi yaralandı

Akita eyalet yönetimi Mizusawa Barajı'nda su seviyesinin kritik düzeye ulaşması nedeniyle acil su tahliyesine başlandığını duyurdu. Akita eyaletinin merkezi olan Akita şehrinde ise bir toprak kaymasında 2 kişinin ciddi şekilde yaralandığı aktarıldı.

7 kişi hayatını kaybetmişti

JMA bölgede gözlenen şiddetli yağışların yarına dek etkisini sürdürmesinin beklendiğini açıklarken, yerel otoriteler sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olma çağrısında bulundu. Japonya'da yaklaşık 3 haftadır etkisini sürdüren şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında en az 7 kişi hayatını kaybetmişti.