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İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan videolu 15 Temmuz mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla videolu mesaj yayınladı.

Bakan Yerlikaya videolu mesajında, “15 Temmuz hain darbe girişimin üzerinden 7 yıl geçti. Bir taraftan milletimizin kazandığı muhteşem zaferi kutlarken darbe girişimini iman dolu göğsüyle durduran çıplak elleriyle tanka topa uçağa meydan okuyan şehitlerimizin hüznünü yaşıyoruz. Türkiye’nin en karanlık gecesini şehadetiyle aydınlatan 253 vatan evladı 2739 kahraman gazimizin her biri milletimizin kalbine kazınmıştır. FETÖCÜ hainlerle amansız mücadelemiz bitmedi ve bitmeyecek. Şehitlerimizin kanı gazilerimizin kanı yerde kalmadı. Bugünümüzü ve yarınlarımızı anadan yardan serden geçen kahramanlarımıza borçluyuz. Biz bu topraklara onların sayesinde vatan diyoruz. 15 Temmuz’da Türkiye yüzyılına giden yolu açan aziz şehitlerimizi rahmet anıyor ve kahraman gazilerimize ve milletin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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