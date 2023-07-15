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GÜNCEL

45 derece sıcağa dayanamayıp güneşe taş attı! Sosyal medyada viral olan görüntüler: "Mahvettin bizi güneş"

Yurt genelinde yükselen sıcaklıklar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi gördü. Şanlıurfa'da sıcaktan bunalan bir vatandaş, "Bizi mahvettin güneş" diyerek güneşe taş attı.

Sosyal medyada kısa sürede viral olmayı başaran görüntülerde bir adam hava sıcaklıklarından bunalınca güneşle konuşmaya karar verdi. Şanlıurfa’da sıcaklıkların 45 dereceye kadar ulaşması üzerine bir vatandaş “Mahvettin bizi güneş” diyerek isyan etti.

Eline aldığı taşları atmaya başladı

Hava sıcaklıklarından bunalan vatandaş tarladan bulduğu taşları güneşe doğru fırtlatmaya başladı. Yanındaki bir başka vatandaşın engel olmaya çalışmasına rağmen adam güneşi taşlamaya devam etti. O anlar kısa sürede sosyal medyada izlenme rekoru kırdı ve binlerce beğeni ile yorum toplamayı başardı.

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