Hatay'daki yangından sıcak görüntüler: Su tankeri alevlerin içerisinde kaldı!

Hatay’ın Belen ilçesinde devam eden orman yangınında ekiplerin çalışmaları aralıksız sürerken, bir su tankeri ise alevlerin içinde kaldı.

Belen'e bağlı Soğukoluk yaylası Derebahçe Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine gelen orman ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yangını söndürme çalışmaları, ekiplerin hummalı çalışmasıyla devam ediyor. Ekiplerin zorlu çalışmaları esnasında bir su tankeri ise alevlerin içerisinde kaldı.

Bölgeye 2 askeri helikopter ve çok sayıda askeri iş makinesi ile askeri personel sevk edildi.