CHP'ye bomba düştü! Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizli konuşmasının ses kaydını yayınladı

CHP'de Tanju Özcan, el bombasının pimini çekip Genel Merkez'in ortasına bıraktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' tartışmaları ses getirmiş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırarak Bolu'dan Ankara'ya kadar yürümüştü. Özcan şimdi de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun basına kapalı toplantıda kendisi hakkında yaptığı konuşmanın gizlice çekilmiş ses kaydını yayınladı.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından tüm gözler CHP'ye çevrildi. Önce MYK üyeleri görevden alındı yerlerine yenileri atandı, ardından Kılıçdaroğlu başdanışmanlarını değiştirdi. İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çağrıları büyük ses getirirken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Kılıçdaroğlu'nu o koltuktan indirmeye gidiyorum" diyerek Ankara'ya kadar yürüyüp, CHP Genel Merkezi önünde Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek koltuk fırlattı.

Gizli ses kaydını yayınladı

Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan, şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun basına kapalı toplantıda kendisiyle ilgili yaptığı konuşmasının gizlice çekilmiş ses kaydını yayınladı. Özcan, Kılıçdaroğlu'nun hakkında söylediklerini ispat etmezse onu dava edeceğini belirtti.

Arkasında hangi güçler var biliyoruz

Paylaşımına, "İyi dinleyin lütfen… Sayın @kilicdarogluk, dün partili gençler ile yaptığınız toplantıda benimle ilgili olarak’ “Arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz” ifadesini kullanmışsınız. Arkamda herhangi bir “Gizli Güç” yok. Halkın gücü var. Ayrıca ben kimsenin maşası olmam. Amacım da gizli değil, “Değişimin Gn. Başkan’dan başlaması…” İddialarınızı ispatlayamazsanız, sizi yalancı ve müfteri olarak ilan edip, dava edeceğim. Yeter artık düşün CHP'nin yakasından" notunu düştü.

O toplantı basına kapalıydı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin gençlik kolları il başkanları ile dün bir araya gelmişti. CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Merkezi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşmişti.