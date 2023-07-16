BIST 6.438
DOLAR 26,13
EURO 29,37
ALTIN 1.642,76
GÜNCEL

300 liralık yola bin TL istedi

İnternet Haber özel içerik
İnternet Haber özel içerik

İstanbul'da taksiye binen 5 kişi, taksicinin “Taksimetre açmam, 5 kişisiniz, pazarlık yapalım” teklifiyle deliye döndü. Taksici 300 liralık yola bin TL isterken, yaşanan tartışma müşterinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 TDN 40 plakalı taksicinin sürücüsü, yolda bekleyen 5 kişilik grubu görüp taksisine aldı.

Taksimetre açmayan sürücü, kilometre hesabı yapıp müşterilerle pazarlığa oturdu. “Taksimetre açmam, 5 kişisiniz, bin TL tutar” diyen taksici, müşterilerin tepkisi üzerine geri adım attı.

Duydukları karşısında şok olan vatandaşlar, taksici ile tartışmaya başladı. En son taksimetre açmayı kabul eden sürücü, "1 kişi için 50-60 TL fark ödersiniz" dedi. Bunun üzerine sinirlenen vatandaşlar taksiciye, “Bu alemin akıllısı sen misin? Bin TL’ye karşıya geçerim” diye cevap verdi.

Tartışmanın ardından taksiden inen kadınlar, yoldan geçen başka bir taksiye binip 300 TL'ye gidecekleri yere gitti. Taksi içinde yaşanan ücret tartışması ise müşterinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
 Dur ihtarına uymadı, çarptığı polisi metrelerce havaya böyle savurdu! Polis şehit oldu
 Dur ihtarına uymadı, çarptığı polisi metrelerce havaya böyle savurdu! Polis şehit oldu
15 Temmuz şehitleri Beştepe Millet Camisi'nde dualarla anıldı
15 Temmuz şehitleri Beştepe Millet Camisi'nde dualarla anıldı
Kanada'daki hortum felaketi kamerada!
Kanada'daki hortum felaketi kamerada!
Nehirler taştı, yerleşim yerleri sular altında kaldı! Japonya'da rekor yağış!
Nehirler taştı, yerleşim yerleri sular altında kaldı! Japonya'da rekor yağış!
İstanbul'da dehşet anları kameraya yansıdı: Sokak ortasında av tüfeği ile kurşun yağdırdı
İstanbul'da dehşet anları kameraya yansıdı: Sokak ortasında av tüfeği ile kurşun yağdırdı
45 derece sıcağa dayanamayıp güneşe taş attı! Sosyal medyada viral olan görüntüler: "Mahvettin bizi güneş"
45 derece sıcağa dayanamayıp güneşe taş attı! Sosyal medyada viral olan görüntüler: "Mahvettin bizi güneş"
İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan videolu 15 Temmuz mesajı
İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan videolu 15 Temmuz mesajı
Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız dans etti, sosyal medya yıkıldı!
Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız dans etti, sosyal medya yıkıldı!
Arda Güler antremanda nefis gol attı Real Madrid paylaştı
Arda Güler antremanda nefis gol attı Real Madrid paylaştı
Fatih Altaylı çileden çıktı! Eren Erdem kimdir de CHP'yi yönetiyor? Öleyim Allah'ım ya...
Fatih Altaylı çileden çıktı! Eren Erdem kimdir de CHP'yi yönetiyor? Öleyim Allah'ım ya...
Menzil tarikatın üçe bölündü! Şeyhin her oğluna bir cami verildi! İşte o bölünmenin ses kaydı
Menzil tarikatın üçe bölündü! Şeyhin her oğluna bir cami verildi! İşte o bölünmenin ses kaydı
İsmailağa hocası Hüseyin Çevik Özgür Demirtaş ve Fatih Portakal'a salladı! "Başlarım senin ekonomine de sana da"
İsmailağa hocası Hüseyin Çevik Özgür Demirtaş ve Fatih Portakal'a salladı! "Başlarım senin ekonomine de sana da"