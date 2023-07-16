BIST 6.438
DOLAR 26,13
EURO 29,37
ALTIN 1.642,76
GÜNCEL

 Dur ihtarına uymadı, çarptığı polisi metrelerce havaya böyle savurdu! Polis şehit oldu

İSTANBUL Kağıthane’de denetime takılan motosikletli, dur ihtarına uymayarak Alp Efe Bekit isimli polis memuruna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulup metrelerce sürüklenen polis hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı. Çarpma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kağıthane Merkez Mahallesinde meydana geldi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timlerince gerçekleştirilen denetime şüpheli bir motosikletli takıldı. Polis Memuru Alp Efe Bekit, Osman P. yönetimindeki 34 HBS 283 plakalı motosikleti durdurmak için ihtarda bulundu.

İddiaya göre, motosikletli polisi görmesine rağmen dur ihtarına uymayarak aracını üzerine sürdü ve polise çarptı. Çarpmanın etkisiyle Alp Efe Bekit yola savrulup metrelerce sürüklenirken, motosiklet sürücüsü Osman P. de yaralandı.

Polis memuru hastanede şehit oldu

Hastanede tedavi altına alınan polis memuru Alp Efe Bekit tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Osman P.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
15 Temmuz şehitleri Beştepe Millet Camisi'nde dualarla anıldı
15 Temmuz şehitleri Beştepe Millet Camisi'nde dualarla anıldı
Kanada'daki hortum felaketi kamerada!
Kanada'daki hortum felaketi kamerada!
Nehirler taştı, yerleşim yerleri sular altında kaldı! Japonya'da rekor yağış!
Nehirler taştı, yerleşim yerleri sular altında kaldı! Japonya'da rekor yağış!
İstanbul'da dehşet anları kameraya yansıdı: Sokak ortasında av tüfeği ile kurşun yağdırdı
İstanbul'da dehşet anları kameraya yansıdı: Sokak ortasında av tüfeği ile kurşun yağdırdı
45 derece sıcağa dayanamayıp güneşe taş attı! Sosyal medyada viral olan görüntüler: "Mahvettin bizi güneş"
45 derece sıcağa dayanamayıp güneşe taş attı! Sosyal medyada viral olan görüntüler: "Mahvettin bizi güneş"
İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan videolu 15 Temmuz mesajı
İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan videolu 15 Temmuz mesajı
Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız dans etti, sosyal medya yıkıldı!
Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız dans etti, sosyal medya yıkıldı!
Arda Güler antremanda nefis gol attı Real Madrid paylaştı
Arda Güler antremanda nefis gol attı Real Madrid paylaştı
Fatih Altaylı çileden çıktı! Eren Erdem kimdir de CHP'yi yönetiyor? Öleyim Allah'ım ya...
Fatih Altaylı çileden çıktı! Eren Erdem kimdir de CHP'yi yönetiyor? Öleyim Allah'ım ya...
Menzil tarikatın üçe bölündü! Şeyhin her oğluna bir cami verildi! İşte o bölünmenin ses kaydı
Menzil tarikatın üçe bölündü! Şeyhin her oğluna bir cami verildi! İşte o bölünmenin ses kaydı
İsmailağa hocası Hüseyin Çevik Özgür Demirtaş ve Fatih Portakal'a salladı! "Başlarım senin ekonomine de sana da"
İsmailağa hocası Hüseyin Çevik Özgür Demirtaş ve Fatih Portakal'a salladı! "Başlarım senin ekonomine de sana da"
Mahsun Kırmızıgül taksi bulamayınca minibüse bindi! Yolculara verdiği mini konser sosyal medyayı salladı
Mahsun Kırmızıgül taksi bulamayınca minibüse bindi! Yolculara verdiği mini konser sosyal medyayı salladı