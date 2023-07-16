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Hatay’da büyük yangın! Alevler evlere sıçradı görüntüler feci

Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, bölge halkı çalışmaları çaresizlik içerisinde izliyor.

HATAY’ın Belen ilçesinde, yerleşim yerine yakın bir bölgede başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.  Yangında şimdiye kadar 3 ev yanarak kül olurken, 3 mahalle boşaltıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Soğuoluk mevkiinde çıkan Orman yangınına havadan ve karadan ekiplerimiz müdahale ediyor, çevre illerden destek ekipleri de istedik. Mevkideki yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızı tahliye ettik" açıklamasında bulundu.

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