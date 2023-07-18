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POLİTİKA

Cemal Enginyurt emekli milletvekili maaşını açıkladı Ebru Baki'nin ağzı açık kaldı! 'Dalga mı geçiyorsunuz'

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt katıldığı bir canlı yayında emekli milletvekili maaşlarını açıklayınca programın sunucusu Ebru Baki şaşıp kaldı. İşte emekli milletvekili maaşları ve Ebru Baki'nin o tepkisi...

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında emekli olup da milletvekilliği süren isimlerin aldığı maaşı açıkladı.

Milletvekilliği süren emekli vekillerin maaşının 147 bin TL olduğunu açıklayan Enginyurt, sunucu Ebru Baki'nin şaşırmasına neden oldu. Baki, "Gerçek mi, dalga mı geçiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olmasına tepki gösterdiğini belirterek adaletsizliğe işaret eden Enginyurt, bazı vatandaşların kendisine tepki gösterdiğini belirtti.

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