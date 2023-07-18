Tanju Özcan ile Barış Yarkadaş canlı yayında kavga etti! 'Sen ne diyorsun ya..."

CHP'de değişim gerilimi ekranlara da yansıyor. CHP'den ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ileCHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş TV100 canlı yayınında birbirine girdi. Tanju Özcan, koltuk fırlatmasını eleştiren Barış Yarkadaş'a "Sen de Genel Başkan'a yaka kartı fırlatmıştın" deyince olanlar oldu.

CHP içinde genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim talepleriyle birlikte gerginlik devam ediyor. Bu değişim çağrısının öncülerinden biri olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, parti merkezine yürüyerek bir eylem gerçekleştirdi. Tanju Özcan'ın CHP Genel Merkezi'nde yaptığı konuşma sırasında parti binasına doğru koltuk fırlatması, yürüyüşten daha fazla tepki çekti.

Al bu koltuğu git evinde otur

Özcan, konuşmasında "Koltuk meraklısı Bay Kemal'i göndermenin zamanı geldi. Sen madem bu kadar çok koltuk seviyorsun. Bak koltuk sevdalısı Kemal Kılıçdaroğlu, ben sana koltuk getirdim. Şimdi in o koltuktan al bu koltuğu git evinde otur, torunlarını sev" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Barış Yarkadaş da yaka kartı fırlatmıştı

TV 100 canlı yayınında Tanju Özcan ile CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş arasında koltuk fırlatma konusu tartışıldığı sırada gerilim yaşandı.

Tanju Özcan, Yarkadaş'ın da CHP liderine karşı benzer bir eylemde bulunduğunu öne sürdü. Özcan'ın "Yarkadaş yakasındaki kartı fırlatmıştı Kılıçdaroğlu'na isabet etmişti." iddiası sonrası sinirlenen Yarkadaş, şu sözlerle yanıt verdi:

Ben onu Genel Başkan'a fırlatmadım

"Öyle bir şey yok. Kartı attım ama genel başkana gitmedi, bu da yalan. Yanımda 900 tane delege vardı. Yanlış saydılar oyları o nedenle attım. 15 metre fark vardı aramda. Ben genel başkana saygısızlık yapmadım. Genel başkana karşı senin yaptığın gibi bir şeyi yapmam. Atatürk'ün koltuğunda oturan kimseye böyle bir saygısızlık yapmam."