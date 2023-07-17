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İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler! Hayvana şiddet kamerada: Güvercini fırlatıp tekmeledi

İSTANBUL Kağıthane’de boş bir araziye kurduğu kulübeye güvercinleri kapatan bir şahıs, kulübeye girmek istemeyen güvercinleri önce fırlattı ardından tekmeledi. Hayvanlara yapılan kötü muamele vatandaş kameralarına yansıdı.

Kağıthane Merkez Mahallesi’nde saat 12.00 sıralarında yaşanan olayda, yol kenarında bulunan boş bir araziye güvercinler için kulübe yapan şahıs, hayvanlarını yuvalarına sokmak istedi.

Önce fırlattı sonra tekmeledi

Şahıs, kulübeye girmek istemeyen güvercinlerden birisini sert bir şekilde tutarak yuvaya fırlatırken, direnen başka bir güvercini ise tekmeler savurarak kovaladı. Tekmelerin bazıları güvercinlere denk gelirken, hayvanlara karşı yapılan şiddet vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

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