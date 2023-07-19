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Ev sahibi, zam teklifini kabul etmeyen 15 yıllık kiracısını öldürdü! Dehşet anları kamerada

İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da kira artışı nedeniyle tartıştığı ev sahibi tarafından silahla vurulan kiracı yaşamını yitirdi. Kiracı Hüseyin Asar'ın 15 yıldır aynı evde oturduğu öğrenildi

İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinin Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi’ndeki 15 yıllık kiracısı Hüseyin Asar’ı telefonla arayan E.D.Ö, kirada artış istedi. Kiracının zam teklifini kabul etmemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Telefonu kapatıp evin önüne geldi

Telefon görüşmesinin ardından kiracının oturduğu eve gelen E.D.Ö, çocuklarını spor salonuna götürmek için kapının önünde bekleyen Asar’a tabancayla ateş açtı. Asar, saldırıda ağır yaralanırken, ev sahibi olay yerinden kaçtı.

Çocuklarının gözleri önünde

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Asar, kurtarılamadı.

Vurulduktan sonraki koşu kamerada

Cinayetle ilgili inceleme yapan polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada, Asar’ın vurulduktan sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı ve çevredeki vatandaşlardan yardım isteği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Eşi vefat etmiş, çocuklarına bakıyormuş

Hüseyin Asar'ın eşinin de daha önce vefat ettiği öğrenilirken, polis ekipleri kaçan ev sahibinin yakalanması için çalışma başlattı.

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