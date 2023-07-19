MERSİN'de bir binanın boyama işi yapıldığı sırada iskelenin halatı koptu, bir işçi ölümle burun buruna geldi. O sırada bölgeden geçen bir iş makinesinin kepçesiyle işçi kurtarıldı.

Olay, merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, binanın 3'üncü katında dış cephe boyama işi yapan bir işçinin bulunduğu iskelenin halatı koptu.

Tek tarafından kopan halat nedeniyle iskele yan devrildi, işçi askıda kaldı. Haber verilmesi üzerine bu sırada bölgeden geçen bir iş makinesi, yardıma geldi. İşçi, mahsur kaldığı yerden iş makinesinin kepçesiyle kurtarıldı.

Olayı izleyen vatandaşlar ise işçiyi kurtaranlarla iş makinesi operatörünü alkışladı.

İskelenin halatı koptu, ölümle burun buruna geldi! Havada asılı kalan işçiyi yoldan geçen iş makinesi kurtardı